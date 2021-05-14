Dfyn şu anda Polygon ağında çalışan çok zincirli bir AMM DEX platformudur. Çeşitli zincirlerdeki Dfyn düğümleri, Yönlendirici Protokolü tarafından etkinleştirilen zincir üstü likidite süper ağına likidite giriş ve çıkış noktaları görevi görür.