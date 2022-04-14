mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

Al-Sat

Mobile
Benzersiz Bir Alım Satım Deneyiminin Tadını Çıkarmak için MEXC Uygulamasını Hemen İndirin
İndiremiyor musunuz?
Windows İstemcisiDaha Fazla Görüntüle

Domani Protocol

DEXTF/USDT
----
--
24 sa En Yüksek
0.00000
24 sa En Düşük
0.00000
24 sa Hacim (DEXTF)
0.00
24 sa Hacim (USDT)
0.00
24 sa En Yüksek
0.00000
24 sa En Düşük
0.00000
24 sa Hacim (DEXTF)
0.00
24 sa Hacim (USDT)
0.00
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Loading..
Temel
TradingView
Derinlik
DEXTF
DOMANI Protocol, herkesin XTF fonları oluşturmasına, basmasına ve kullanmasına izin veren, blok zinciri üzerinde bir dijital varlık yönetimi altyapısıdır. Her XTF fonu, kendi adresi ve sözleşmesi olan bir ERC20 tokenidir ve kullanıcıların diğer herhangi bir token gibi XTF fonunu tutmasına, alım satım yapmasına, transfer etmesine ve kullanmasına olanak tanır. XTF fonları ayrıca hem aşağı (herhangi bir ERC20 gibi, diğer protokoller tarafından herhangi bir DeFi uygulamasının teminatı veya dayanak varlığı olarak kullanılabilirler) hem de yukarı (merkeziyetsiz seçenekler, getiri sağlayan tokenler, likidite havuzları vb. gibi diğer çeşitli ERC20'leri tutabilirler) yönde birleştirilebilir.
Genel Bakış
Kripto Adı
DEXTF
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
100,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(DEXTF)

(USDT)

0.00000$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar()
Fiyat()
Miktar()
Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
Öne Çıkan
DEXTF Al
DEXTF Sat
Limit
Piyasa
Transfer
Alım birimi
USD
Kullanılabilir -- USDT
FiyatUSDT
MiktarDEXTF
ToplamUSDT
Kullanılabilir -- DEXTF
FiyatUSDT
MiktarDEXTF
ToplamUSDT
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
İşlem Çifti
Tarih
Tip
Yön
Tümü
Al
Sat
Fiyat
Miktar
Emir Tutarı
Tamamlandı
Tetikleme Koşulu
Tümünü iptal et
Tümü
Limit Emir
Stop-limit
Yalnızca yayınla
Kararlı Ağ
API Belgeleri
API Belgeleri
Sosyal Medya
Talep Gönder
Talep Gönder
Çevrimiçi Canlı Destek
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...