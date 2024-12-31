รับสูงถึง 5% APR—เป็นหนึ่งในอัตราดอกเบี้ย Stablecoin ที่สูงที่สุดที่มีอยู่
เพียงถือ USDE และเริ่มรับดอกเบี้ยรายวัน
ไม่จำเป็นต้อง Stake หรือล็อก กองทุนของคุณจะพร้อมใช้งานตลอดเวลา
USDe ของ Ethena เป็นดอลลาร์สังเคราะห์ที่มุ่งเน้นให้เป็นโซลูชันที่มีความต้านทานต่อการถูกเซ็นเซอร์ สามารถขยายขนาดได้ และมีเสถียรภาพภายในระบบนิเวศของคริปโตโดยกำเนิด ต่างจาก Stablecoin ทั่วไปที่พึ่งพาเงิน Fiat USDe จะรักษาการตรึงราคาแบบอ่อนตัวกับเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านกลไกการป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าในตลาดอนุพันธ์ USDe ได้รับการสนับสนุนแบบเต็มรูปแบบบนเชนพร้อมความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ และสามารถจัดองค์ประกอบได้อย่างอิสระทั่วทั้งระบบนิเวศ DeFi
ผู้ใช้จะต้องมี 0.1 USDE เป็นอย่างน้อยอยู่ในบัญชีสปอต จึงจะเข้าร่วมอีเวนต์นี้ได้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน Stake หรือล็อกด้วยตนเอง
ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณเริ่มต้นจากวันที่ยอดเงินในบัญชีจุดขั้นต่ำของผู้ใช้ถึง 0.1 USDE (T) ดอกเบี้ยจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ T+1 การแจกจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในวันถัดไป (T+2) และจะยังคงได้รับการเครดิตไปยังบัญชีสปอตของผู้ใช้ทุกวัน โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติ