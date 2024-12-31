รับ USDE บน MEXC

ถือ USDE และรับ
สูงถึง 5% APR ทุกวัน!

การถือครองปัจจุบัน
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
ผลตอบแทนสูง

รับสูงถึง 5% APR—เป็นหนึ่งในอัตราดอกเบี้ย Stablecoin ที่สูงที่สุดที่มีอยู่

ง่ายต่อการใช้

เพียงถือ USDE และเริ่มรับดอกเบี้ยรายวัน

ปลอดภัยและยืดหยุ่น

ไม่จำเป็นต้อง Stake หรือล็อก กองทุนของคุณจะพร้อมใช้งานตลอดเวลา

รับดอกเบี้ยด้วยการถือ USDE ใน 3 ขั้นตอน

ลงทะเบียนบัญชี MEXC

ลงทะเบียนที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอปมือถือและทำการยืนยัน KYC ให้เสร็จสิ้น

ซื้อหรือฝาก USDE

เพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดในตลาดในการเทรด MEXC Spot

รับ USDE

ถือ USDE และรับดอกเบี้ยรายวัน

Ethena USDe (USDE) คืออะไร

USDe ของ Ethena เป็นดอลลาร์สังเคราะห์ที่มุ่งเน้นให้เป็นโซลูชันที่มีความต้านทานต่อการถูกเซ็นเซอร์ สามารถขยายขนาดได้ และมีเสถียรภาพภายในระบบนิเวศของคริปโตโดยกำเนิด ต่างจาก Stablecoin ทั่วไปที่พึ่งพาเงิน Fiat USDe จะรักษาการตรึงราคาแบบอ่อนตัวกับเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านกลไกการป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าในตลาดอนุพันธ์ USDe ได้รับการสนับสนุนแบบเต็มรูปแบบบนเชนพร้อมความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ และสามารถจัดองค์ประกอบได้อย่างอิสระทั่วทั้งระบบนิเวศ DeFi

กฎของอีเวนต์

ข้อกำหนดการเข้าร่วม

ผู้ใช้จะต้องมี 0.1 USDE เป็นอย่างน้อยอยู่ในบัญชีสปอต จึงจะเข้าร่วมอีเวนต์นี้ได้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน Stake หรือล็อกด้วยตนเอง

การคำนวณดอกเบี้ย
  1. 1. ในระหว่างช่วงการวางเดิมพันแบบยืดหยุ่น รายได้จะถูกคำนวณตามยอดคงเหลือ USDE ขั้นต่ำของผู้ใช้ในบัญชีสปอต จากภาพรวมรายวันและ APR
  2. 2. อัตราดอกเบี้ยรายวันจะมีการปรับแบบไดนามิกตามดอกเบี้ยบนเครือข่ายและยอดถือครองทั้งหมดของผู้ใช้แพลตฟอร์มทั้งหมด โดยมีขีดจำกัดสูงสุดที่ 5% APR
  3. 3. อัตราดอกเบี้ยจริงจะขึ้นอยู่กับหน้าการสั่ง - การออมแบบยืดหยุ่น - การแสดงรายละเอียดดอกเบี้ย
การกระจายผลประโยชน์

ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณเริ่มต้นจากวันที่ยอดเงินในบัญชีจุดขั้นต่ำของผู้ใช้ถึง 0.1 USDE (T) ดอกเบี้ยจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ T+1 การแจกจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในวันถัดไป (T+2) และจะยังคงได้รับการเครดิตไปยังบัญชีสปอตของผู้ใช้ทุกวัน โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้ใช้
  1. 1. ผู้ใช้จะต้องทำการยืนยัน KYC หลักให้เสร็จสมบูรณ์
  2. 2. บัญชีรองไม่สามารถเข้าร่วมได้
  3. 3. ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ MEXC MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ใช้ที่กระทำอีเวนต์อันเป็นอันตรายหรือทุจริต
  4. 4. MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายสำหรับอีเวนต์นี้ หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อทีมงานบริการลูกค้าของเรา