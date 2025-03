ราคา Keep Network ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Keep Network ราคาปัจจุบันของ Keep Network คือ 0.098715USD อุปทานหมุนเวียนของ Keep Network(KEEP) คือ 549.72M KEEP ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $54.14M

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง 6.52% $ 0.006046 $ 0.126564 $ 0.090256

7 วัน -3.60% $ -0.003561 $ 0.125883 $ 0.090289

30 วัน -15.11% $ -0.014917 $ 0.125883 $ 0.090289