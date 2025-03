ราคา GET Protocol ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด GET Protocol ราคาปัจจุบันของ GET Protocol คือ 0.73128USD อุปทานหมุนเวียนของ GET Protocol(GET) คือ 4.83M GET ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $3.53M

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง 6.23% $ 0.042884 $ 0.781869 $ 0.66716

7 วัน -14.43% $ -0.105534 $ 0.905177 $ 0.609317

30 วัน -19.31% $ -0.141210 $ 0.905177 $ 0.609317