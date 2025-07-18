โครงสร้างเครือข่ายและการกระจายอำนาจของ ivendPay (IVPAY)

ivendPay (IVPAY) เป็น ระบบการชำระเงินดิจิทัล ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจค้าปลีก, อีคอมเมิร์ซ และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้การชำระเงินดิจิทัลง่ายขึ้นสำหรับทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค สถาปัตยกรรมของ IVPAY แสดงถึง เครือข่ายบล็อกเชนแบบกระจายศูนย์ ที่สร้างขึ้นจากหลักการเข้ารหัสลับขั้นสูง แตกต่างจากตัวประมวลผลการชำระเงินแบบรวมศูนย์ ivendPay ใช้ สมุดบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ ที่ได้รับการดูแลโดยเครือข่ายโหนดอิสระ
เครือข่าย ivendPay ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายอย่าง:
ประเภทของโหนดในระบบนิเวศ IVPAY ประกอบด้วย:
ในบริบทของ ivendPay การกระจายอำนาจ หมายถึงการกระจายอำนาจควบคุมและการตัดสินใจไปทั่วเครือข่ายทั่วโลก แทนที่จะพึ่งพาศูนย์กลางอำนาจเพียงแห่งเดียว ซึ่งสามารถทำได้ผ่าน การตรวจสอบทางคริปโตกราฟิก และ โมเดลการกำกับดูแลแบบประชาธิปไตย ที่ทำให้มั่นใจว่าไม่มีหน่วยงานใดสามารถครอบงำเครือข่าย IVPAY ได้
อำนาจถูกแบ่งปันผ่าน ระบบการกำกับดูแลแบบใช้โทเค็น โดยที่ ผู้ถือโทเค็น IVPAY จะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงตามสัดส่วนของการถือครอง ซึ่งสร้าง ระบบนิเวศที่กำกับดูแลตนเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ตรวจสอบมีบทบาทสำคัญโดย:
โทเค็นที่ผู้ตรวจสอบวางไว้ทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจทางการเงินสำหรับพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ การกระทำที่ประสงค์ร้ายอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินเดิมพันผ่านกลไกการปรับลด
รูปแบบการกระจายอำนาจของ ivendPay มีข้อได้เปรียบสำคัญหลายประการ:
ivendPay นำโปรโตคอลทางเทคนิคหลายอย่างมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานแบบกระจายอำนาจ:
ความปลอดภัยของเครือข่าย IVPAY ขึ้นอยู่กับ การเข้ารหัสลับแบบเส้นโค้งวงรี ซึ่งให้การป้องกันที่แข็งแกร่งด้วยขนาดคีย์ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลได้รับการปรับปรุงผ่าน การแบ่งข้อมูลข้ามโหนดหลายตัว ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความรวดเร็วในการเรียกค้นข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาความสามารถในการขยายตัว ivendPay สามารถใช้ โซลูชันเลเยอร์-2 ที่สามารถประมวลผลปริมาณธุรกรรมสูงโดยไม่กระทบต่อการกระจายอำนาจ
มีหลายวิธีในการเข้าร่วมเครือข่าย ivendPay:
สถาปัตยกรรมการกระจายอำนาจของ ivendPay ส่งมอบ ความปลอดภัยและความต้านทานการเซ็นเซอร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยการกระจายอำนาจไปทั่วเครือข่ายโหนดทั่วโลก หากต้องการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบการชำระเงิน IVPAY ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สำรวจคู่มือการเทรด ivendPay ฉบับสมบูรณ์ของเราบน MEXC ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงกลยุทธ์การเทรดขั้นสูง
