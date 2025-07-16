CTD คืออะไรและศักยภาพในการลงทุนของมัน CTD (Chain Talk Daily) เป็นโครงการคริปโตเคอร์เรนซีที่มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ราบรื่นและปลอดภัย แม้ว่ารายละCTD คืออะไรและศักยภาพในการลงทุนของมัน CTD (Chain Talk Daily) เป็นโครงการคริปโตเคอร์เรนซีที่มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ราบรื่นและปลอดภัย แม้ว่ารายละ
เรียนรู้/เรียนรู้/Crypto Pulse/วิธีการซื้อ...ย่างละเอียด

วิธีการซื้อ CTD บน MEXC: คู่มืออย่างละเอียด

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
CrypTalk
TALK$0.0182-22.22%
RWAX
APP$0.0008963-3.31%
PlaysOut
PLAY$0.02568+6.11%
PoP Planet
P$0.02872-3.81%
EUR
EUR$1.1589+0.24%

CTD คืออะไรและศักยภาพในการลงทุนของมัน

CTD (Chain Talk Daily) เป็นโครงการคริปโตเคอร์เรนซีที่มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ราบรื่นและปลอดภัย แม้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับทีมผู้ก่อตั้งและเอกสารไวท์เปเปอร์จะไม่ได้ให้ไว้ในแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ แต่ CTD ก็ได้รับความสนใจจากความมุ่งมั่นในการให้อัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์และเครื่องมือแปลงที่ใช้งานง่าย ทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเทรดที่มีประสบการณ์ การปรากฏตัวของโทเค็นบน MEXC ซึ่งเป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ชี้ให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักเทรดรายย่อยที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดคริปโต การผสานรวมของ CTD กับโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายที่แข็งแกร่งของ MEXC และการมีให้บริการในคู่เงินเฟียตหลายประเภทยิ่งเพิ่มศักยภาพในการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อโทเค็น CTD

ชื่อเสียงของ MEXC คุณสมบัติด้านความปลอดภัย และข้อได้เปรียบสำหรับการซื้อขาย CTD

MEXC โดดเด่นในฐานะหนึ่งในกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่เชื่อถือได้มากที่สุดในโลก ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่อง โปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง, ระบบการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม, และ การตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ สำหรับนักเทรด CTD MEXC มีข้อได้เปรียบหลายประการ:

  • สภาพคล่องสูง สำหรับคู่ CTD/USDT และคู่เทรดอื่น ๆ บนกระดานแลกเปลี่ยน MEXC
  • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่แข่งขันได้ เริ่มต้นเพียง 0.1%
  • การประมวลผลธุรกรรมที่รวดเร็ว และการอัปเดตราคาราคาแบบเรียลไทม์สำหรับการซื้อ CTD

คู่เทรดที่มีให้บริการและโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้สำหรับ CTD

บน MEXC CTD ส่วนใหญ่จะซื้อขายกับ USDT (Tether) ซึ่งให้สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มั่นคงและมีสภาพคล่องสำหรับการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี โครงสร้างค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มออกแบบมาให้มีการแข่งขัน เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายที่คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ทุกคนบนกระดานแลกเปลี่ยน MEXC

การตั้งค่า: สร้างบัญชี MEXC ของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับการซื้อขาย

การสร้างและการรักษาความปลอดภัยบัญชี MEXC

ในการซื้อ CTD เริ่มต้นด้วยการสร้างบัญชี MEXC ที่ปลอดภัย เข้าชมเว็บไซต์ MEXC ทางการหรือดาวน์โหลดแอป MEXC จาก Apple App Store หรือ Google Play Store คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" ที่มุมขวาบนและลงชื่อสมัครใช้โดยใช้ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือบัญชีบุคคลที่สามที่รองรับ

การรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณและการเสร็จสิ้นการยืนยัน KYC

หลังจากการลงทะเบียน เพิ่มความปลอดภัยของบัญชีของคุณโดย:

  • เปิดใช้งาน การยืนยันตัวตนสองชั้น (2FA)
  • ตั้งรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและไม่เหมือนใคร
  • การเสร็จสิ้น กระบวนการยืนยัน KYC ซึ่งโดยปกติจะต้องใช้บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล หลักฐานแสดงที่อยู่อาศัย และภาพถ่ายตนเองถือบัตรประจำตัวของคุณ กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและมักจะเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง

การเติมเงินในบัญชีของคุณ

MEXC รองรับตัวเลือกการเติมเงินหลายวิธี:

  • การซื้อด้วยบัตรเครดิต/เดบิต สำหรับการซื้อ CTD
  • การโอนเงินผ่านธนาคาร
  • การซื้อขายแบบ P2P บนกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี
  • การฝากคริปโตจากกระเป๋าเงินภายนอก

สำหรับผู้ใช้ใหม่ การซื้อด้วยบัตรเครดิต/เดบิตเสนอวิธีที่สะดวกและทันทีที่สุดในการเริ่มต้นการซื้อขาย CTD บน MEXC

การทำความเข้าใจอินเทอร์เฟซ MEXC สำหรับการซื้อขาย CTD

อินเทอร์เฟซการซื้อขาย MEXC ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์หลากหลาย ได้แก่:

  • สมุดคำสั่ง
  • แผนภูมิราคา
  • ประวัติการซื้อขาย
  • แผงการวางคำสั่ง

ทำความคุ้นเคยกับองค์ประกอบเหล่านี้ก่อนที่จะทำการซื้อขาย CTD ครั้งแรกของคุณบนกระดานแลกเปลี่ยน MEXC

วิธีที่ 1: การซื้อโดยตรงด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

สำหรับมือใหม่ในวงการคริปโต ตัวเลือกบัตรเครดิต/เดบิตของ MEXC มอบวิธีที่ตรงไปตรงมาในการซื้อ CTD นี่คือขั้นตอน:

  1. เข้าสู่ระบบและไปที่ส่วน "Buy Crypto" จากเมนูนำทางด้านบนหรือหน้าแรก
  2. เลือก CTD จากรายการคริปโตเคอร์เรนซีที่มีให้
  3. ป้อนจำนวน CTD ที่คุณต้องการซื้อ หรือจำนวนเงิน fiat ที่คุณต้องการใช้จ่าย
  4. เลือกสกุลเงินชำระเงินของคุณ (USD, EUR, GBP, เป็นต้น) และป้อนรายละเอียดบัตรของคุณ
  5. ตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรม รวมถึงจำนวน CTD อัตราแลกเปลี่ยน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
  6. ยืนยันการซื้อของคุณและดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยัน 3D Secure ที่จำเป็น

ธุรกรรมมักจะดำเนินการภายในไม่กี่นาที และคุณสามารถตรวจสอบสถานะได้ในส่วน "Orders" หรือ "Transaction History" เพื่อลดค่าธรรมเนียม พิจารณาซื้อในช่วงนอกเวลาทำการ ซื้อในปริมาณมากขึ้น และตรวจสอบโปรโมชันลดค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อ CTD

วิธีที่ 2: การซื้อขาย CTD บนตลาด Spot ของ MEXC

สำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ การซื้อขาย CTD บนตลาด Spot ของ MEXC มอบการควบคุมที่มากกว่าและอาจมีอัตราที่ดีกว่า

  • เติมเงินในบัญชีของคุณด้วยสกุลเงินหลัก เช่น USDT (Tether) ซึ่งสามารถซื้อได้โดยตรงบน MEXC หรือโอนจากกระเป๋าเงินอื่น
  • ไปที่ส่วน "Spot Trading" และค้นหาคู่เทรด CTD/USDT สำหรับการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี
  • อินเทอร์เฟซการซื้อขายแสดงการเคลื่อนไหวของราคาแบบเรียลไทม์ ปริมาณการซื้อขาย และความลึกของสมุดคำสั่งสำหรับ CTD
  • วาง คำสั่งตลาด เพื่อการดำเนินการทันทีที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ หรือ คำสั่งจำกัด เพื่อซื้อ CTD ที่ราคาเฉพาะเจาะจง
  • หลังจากการดำเนินการ ยอดเงิน CTD ของคุณจะปรากฏในกระเป๋าเงิน Spot ของ MEXC ซึ่งคุณสามารถซื้อขายต่อไป ถือไว้เพื่อหวังการเพิ่มมูลค่า หรือโอนไปยังกระเป๋าเงินภายนอก

วิธีการอื่น ๆ และตัวเลือกขั้นสูง

การซื้อขาย P2P สำหรับ CTD บน MEXC

แพลตฟอร์มการซื้อขาย P2P ของ MEXC ช่วยให้คุณสามารถซื้อ CTD โดยตรงจากผู้ใช้อื่นโดยใช้วิธีการชำระเงินในท้องถิ่น ซึ่งมักจะมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าการซื้อด้วยบัตรบนกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี

การซื้อขายฟิวเจอร์สและตัวเลือกแบบใช้เลเวอเรจ

สำหรับนักเทรดขั้นสูง MEXC ให้สัญญาฟิวเจอร์สสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีต่าง ๆ ทำให้สามารถซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจและมีโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนด้วยเงินทุนที่น้อยลงเมื่อทำการซื้อขาย CTD

การ Stake และโอกาสในการหารายได้

ผู้ถือ CTD สามารถสำรวจการ Stake และโอกาสในการหารายได้เพิ่มเติมบน MEXC ทำให้มีรายได้แบบพาสซีฟผ่านอัตราผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี (APY) MEXC ยังจัดการแข่งขันการซื้อขาย การแจก Airdrop และงาน Launchpad สำหรับ CTD และโครงการที่เกี่ยวข้อง มอบวิธีเพิ่มเติมในการได้รับโทเค็นหรือชนะรางวัลสำหรับนักลงทุนคริปโต

บทสรุป

MEXC มอบเส้นทางที่ปลอดภัยหลายเส้นทางในการได้มาซึ่ง CTD ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และนักเทรดที่มีประสบการณ์ที่สนใจในการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ควรเปิดใช้งานคุณสมบัติความปลอดภัยทั้งหมดที่มี และพิจารณาวางถอนเงินในจำนวนที่สำคัญไปยังกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มการป้องกัน มือใหม่อาจชอบการซื้อด้วยบัตรโดยตรง เพื่อซื้อ CTD ในขณะที่นักเทรดที่มีประสบการณ์สามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ขั้นสูงของการซื้อขาย Spot บนกระดานแลกเปลี่ยน MEXC ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือกำไรระยะสั้นหรือการถือครองระยะยาว MEXC มอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายสำหรับการเดินทาง CTD ของคุณ หลังจากการซื้อ สำรวจผลิตภัณฑ์การ Stake และ Earn เพื่อเพิ่มศักยภาพสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณให้สูงสุด

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT