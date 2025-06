ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

ชื่อZBCN

อันดับNo.136

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด0.0001%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0.02%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน84,568,076,380.45328

อุปทานสูงสุด100,000,000,000

อุปทานรวม99,999,358,024.64996

อัตราการไหลเวียน0.8456%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.007105034498396647,2025-05-30

ราคาต่ำสุด0.000692135609811539,2024-08-05

บล็อกเชนสาธารณะSOL

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

