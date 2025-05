XDC

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

ชื่อXDC

อันดับNo.74

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด0.0003%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0.20%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน16,214,350,103.65

อุปทานสูงสุด0

อุปทานรวม37,994,535,358.5

อัตราการไหลเวียน%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.19387438,2021-08-21

ราคาต่ำสุด0.000157131627911,2019-06-20

บล็อกเชนสาธารณะXDC

ภาคส่วน

