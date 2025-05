WAL

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

ชื่อWAL

อันดับNo.100

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด0.0002%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)1.67%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน1,315,416,667

อุปทานสูงสุด5,000,000,000

อุปทานรวม5,000,000,000

อัตราการไหลเวียน0.263%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.8742222240859585,2025-03-27

ราคาต่ำสุด0.35568715943995327,2025-03-27

บล็อกเชนสาธารณะSUI

การแนะนำWalrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน