VERSEWORLD

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

ชื่อVERSEWORLD

อันดับNo.891

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)2.02%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน99,999,991

อุปทานสูงสุด1,000,000,000

อุปทานรวม999,999,885.082534

อัตราการไหลเวียน0.0999%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.6287465638146135,2025-06-10

ราคาต่ำสุด0.13724738944621556,2025-06-13

บล็อกเชนสาธารณะSOL

การแนะนำNot just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน