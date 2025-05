REENTAL

Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets.

ชื่อREENTAL

อันดับNo.8659

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0

แหล่งจ่ายหมุนเวียน--

อุปทานสูงสุด200,000,000

อุปทานรวม200,000,000

อัตราการไหลเวียน%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.2853311847149312,2024-07-01

ราคาต่ำสุด0.18315677098252559,2024-09-16

บล็อกเชนสาธารณะMATIC

การแนะนำReental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets.

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน