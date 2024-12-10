PBTC

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

ชื่อPBTC

อันดับNo.3438

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0

แหล่งจ่ายหมุนเวียน--

อุปทานสูงสุด0

อุปทานรวม19,312,946

อัตราการไหลเวียน%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล1.2751318968681968,2025-06-19

ราคาต่ำสุด0.028456991217276392,2024-12-10

บล็อกเชนสาธารณะSOL

การแนะนำPurple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

MEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการMEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการ
ค้นหา
รายการโปรด
PBTC/USDT
Purple Bitcoin
----
--
สูงสุด 24h
--
ต่ำสุด 24h
--
ปริมาณ 24h (PBTC)
--
จำนวนเงิน 24 ชม. (USDT)
--
ชาร์ต
ข้อมูล
Order Book
การเทรดในตลาด
Order Book
การเทรดในตลาด
Order Book
การเทรดในตลาด
การเทรดในตลาด
สปอต
คำสั่งที่เปิดอยู่（0）
ประวัติคำสั่ง
ประวัติการเทรด
โพสิชันที่เปิดอยู่ (0)
MEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการMEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการ
PBTC/USDT
--
--
‎--
สูงสุด 24h
--
ต่ำสุด 24h
--
ปริมาณ 24h (PBTC)
--
จำนวนเงิน 24 ชม. (USDT)
--
ชาร์ต
Order Book
การเทรดในตลาด
ข้อมูล
คำสั่งที่เปิดอยู่（0）
ประวัติคำสั่ง
ประวัติการเทรด
โพสิชันที่เปิดอยู่ (0)
Loading...