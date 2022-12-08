KLEVA

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

ชื่อKLEVA

อันดับNo.1576

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0.04%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน68,919,558.48180266

อุปทานสูงสุด0

อุปทานรวม68,919,558.48180266

อัตราการไหลเวียน%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.4502328591384906,2024-01-18

ราคาต่ำสุด0.015292010209863226,2022-12-08

บล็อกเชนสาธารณะKLAY

การแนะนำKleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

MEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการMEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการ
ค้นหา
รายการโปรด
KLEVA/USDT
Kleva
----
--
สูงสุด 24h
--
ต่ำสุด 24h
--
ปริมาณ 24h (KLEVA)
--
จำนวนเงิน 24 ชม. (USDT)
--
ชาร์ต
ข้อมูล
Order Book
การเทรดในตลาด
Order Book
การเทรดในตลาด
Order Book
การเทรดในตลาด
การเทรดในตลาด
สปอต
คำสั่งที่เปิดอยู่（0）
ประวัติคำสั่ง
ประวัติการเทรด
โพสิชันที่เปิดอยู่ (0)
MEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการMEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการ
KLEVA/USDT
--
--
‎--
สูงสุด 24h
--
ต่ำสุด 24h
--
ปริมาณ 24h (KLEVA)
--
จำนวนเงิน 24 ชม. (USDT)
--
ชาร์ต
Order Book
การเทรดในตลาด
ข้อมูล
คำสั่งที่เปิดอยู่（0）
ประวัติคำสั่ง
ประวัติการเทรด
โพสิชันที่เปิดอยู่ (0)
Loading...