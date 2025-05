INIT

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

ชื่อINIT

อันดับNo.286

มูลค่าตลาด$0,00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0,00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)80,70%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน148.750.000

อุปทานสูงสุด1.000.000.000

อุปทานรวม1.000.000.000

อัตราการไหลเวียน0.1487%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล1.441874884763229,2025-05-13

ราคาต่ำสุด0.5475632953060536,2025-05-07

บล็อกเชนสาธารณะINITIA

