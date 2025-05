HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

ชื่อHYPER

อันดับNo.762

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)10.46%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน175,200,000

อุปทานสูงสุด1,000,000,000

อุปทานรวม802,666,667

อัตราการไหลเวียน0.1752%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.35812016432282,2025-04-23

ราคาต่ำสุด0.13307299751853258,2025-05-19

บล็อกเชนสาธารณะETH

