EPT

Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.

ชื่อEPT

อันดับNo.784

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)2.67%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน2,442,518,929

อุปทานสูงสุด10,000,000,000

อุปทานรวม9,999,999,990

อัตราการไหลเวียน0.2442%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.061734272639565727,2025-04-21

ราคาต่ำสุด0.007516907948050062,2025-05-08

บล็อกเชนสาธารณะETH

