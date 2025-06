EDGEN

LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

ชื่อEDGEN

อันดับNo.1785

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)2.19%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน176,000,000

อุปทานสูงสุด1,000,000,000

อุปทานรวม1,000,000,000

อัตราการไหลเวียน0.176%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.0252839382104077,2025-06-02

ราคาต่ำสุด0.009041380374616857,2025-06-19

บล็อกเชนสาธารณะETH

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

