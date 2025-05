CORN

Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.

ชื่อCORN

อันดับNo.649

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0.44%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน525,000,000

อุปทานสูงสุด2,100,000,000

อุปทานรวม2,100,000,000

อัตราการไหลเวียน0.25%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.079342336947006,2025-05-11

ราคาต่ำสุด0.04348273468795703,2025-04-26

บล็อกเชนสาธารณะETH

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

