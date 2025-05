BABY

Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.

ชื่อBABY

อันดับNo.239

มูลค่าตลาด$0,00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0,00

ส่วนแบ่งการตลาด0.0001%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)1,13%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน2 383 766 290,98

อุปทานสูงสุด∞

อุปทานรวม10 115 621 905

อัตราการไหลเวียน%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.17283055403102,2025-04-12

ราคาต่ำสุด0.06724285551252143,2025-04-19

บล็อกเชนสาธารณะBABYLON

