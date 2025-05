B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

ชื่อB2

อันดับNo.720

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)1,590.85%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน46,900,245

อุปทานสูงสุด210,000,000

อุปทานรวม210,000,000

อัตราการไหลเวียน0.2233%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.775982192516107,2025-05-06

ราคาต่ำสุด0.4078882421972823,2025-04-30

บล็อกเชนสาธารณะBSQUARED

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

