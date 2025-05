AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

ชื่อAERGO

อันดับNo.409

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)41.80%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน479,999,995.7689212

อุปทานสูงสุด500,000,000

อุปทานรวม500,000,000

อัตราการไหลเวียน0.9599%

วันที่ออก2018-12-18 00:00:00

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.6970735396414783,2025-04-16

ราคาต่ำสุด0.0161023174991,2020-03-13

บล็อกเชนสาธารณะETH

