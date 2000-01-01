สิ้นสุดแล้ว
วิธีการเข้าร่วม
ฝากเงินผ่านวิธีที่ระบุ
รับสถานะฟิวเจอร์สที่มีมูลค่าเทียบเท่าเมื่อฝากเงินสำเร็จ
บัตรเครดิต/เดบิต
เงินฝาก Fiat
โอนผ่านธนาคาร
รับโบนัสฟิวเจอร์สและเปิดโพซิชั่น
หลังจากชำระเงินเสร็จแล้วให้รับโบนัสฟิวเจอร์สของคุณและเปิดโพซิชั่น คุณสามารถเลือกคู่เทรดและทิศทางได้
กฎของอีเวนต์
กฎการแจกจ่ายรางวัล
• เฉพาะการฝากเงินแบบ fiat ที่ทำผ่านบัตรเครดิต/เดบิต โอนผ่านธนาคาร หรือการฝากเงินแบบ fiat เท่านั้นที่มีสิทธิ์ ไม่รองรับการชำระเงินจากบุคคลที่สามและการโอนภายใน
• รางวัลจะถูกแปลงเป็น USDT ตามมูลค่าเทียบเท่า USDT ในขณะที่คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ (ไม่ใช่ในขณะที่วางคำสั่งซื้อ)
• การแจกรางวัลสิ้นสุดเมื่อ:
• ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำต้องมากกว่า 100 USDT
• ต้องปฏิบัติตามจำนวนคำสั่งซื้อฟิวเจอร์สขั้นต่ำเพื่อรับรางวัล การเคลมจะไม่สำเร็จหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
• เมื่อมีกดรับแล้ว ผู้ใช้จะได้รับโบนัสเท่ากับ 2% ของเงินฝาก (สูงสุด 500 USDT) ซึ่งจะเปิดโพสิชันโดยอัตโนมัติในโหมด Isolated Margin ที่ราคาตลาดในหนึ่งในหกคู่ USDT-M Futures
• ผู้ใช้ที่มีโพสิชันเปิดหรือคำสั่งที่รออยู่ในคู่เดียวกันไม่สามารถเรียกร้องได้ ตรวจสอบวอลเล็ตฟิวเจอร์สของคุณก่อนที่จะกดรับ
กฎสำหรับการใช้โพสิชันแอร์ดรอปฟิวเจอร์ส
1.รับโพสิชันแอร์ดรอปฟิวเจอร์สบนหน้ากิจกรรม จากนั้นไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์สเพื่อดูทันที
2.ผู้ใช้สามารถเพิ่มมาร์จิ้นให้กับโพสิชันแอร์ดรอป เพื่อเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น ตั้งคำสั่ง TP/SL หรือปิดโพสิชัน หลังจากปิดแล้ว หากโพสิชันแอร์ดรอปของคุณสร้างกำไร PNL ที่เกิดขึ้นจะถูกเครดิตไปยังบัญชีฟิวเจอร์สของผู้ใช้ ในขณะที่มาร์จิ้นที่เหลือจากแอร์ดรอปจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ หากแอร์ดรอปโพสิชันสร้างการสูญเสีย (โดยไม่เพิ่มมาร์จิ้น) การสูญเสียสูงสุดของคุณจะถูกจำกัดอยู่ที่แอร์ดรอปโพสิชันนั้นเอง รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูคู่มืออย่างเป็นทางการ
/th-TH/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
กฎการยืนยัน
1. ผู้ใช้ต้องฝากเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินของตนเอง สำหรับการฝากเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนรหัสอ้างอิงอย่างถูกต้อง
2. MEXC ใช้ขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวดสำหรับผู้ใช้ทุกคน การใช้การจัดการทางเทคนิคใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสคริปต์อิเล็กทรอนิกส์ บอท การดำเนินการซ้ำๆ หรือการลงทะเบียนบัญชีอัตโนมัติจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ทันที นโยบายนี้มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะใช้วิธีการดังกล่าวเฉพาะในขั้นตอนการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมก็ตาม นอกจากนี้ผู้ใช้ที่พบว่ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ SEO ที่ทำให้เข้าใจผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำหนดเป้าหมายคำหลักเช่น "MEXC Buy" "MEXC Login" "MEXC Official" หรือ "MEXC OTC" จะถูกตัดสิทธิ์จากกิจกรรมด้วย
3. MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อกำหนดสุดท้ายของกิจกรรมนี้และดำเนินการอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือการละเมิดแพลตฟอร์ม
4. ผู้ใช้ที่เข้าร่วมทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ MEXC อย่างเคร่งครัด MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฉ้อโกงหรือไม่เหมาะสมในระหว่างกิจกรรม รวมถึงการลงทะเบียนหลายบัญชีหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกง
5. MEXC ขอสงวนสิทธิ์การตีความขั้นสุดท้ายสำหรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการแก้ไขหรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอแนะนำให้ผู้ใช้อัพเดทเงื่อนไขกิจกรรมล่าสุดอยู่เสมอ
6. ข้อกำหนดเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MEXC ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้