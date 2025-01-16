Tjäna USDE på MEXC

Behåll USDE och tjäna dagligen,
upp till 5% APR!

Fördelar

Högsta avkastning

Tjäna upp till 5% APR - bland de högsta tillgängliga räntorna på stablecoin

Lätt att använda

Bara behåll USDE och börja tjäna daglig ränta

Säker och flexibel

Ingen staking eller låsning krävs. Dina pengar kommer alltid att vara tillgängliga.

Tjäna ränta genom att behålla USDE i bara 3 steg

1

Registrera dig för ett MEXC-konto

Registrera dig på MEXC:s officiella webbplats eller mobilapp och slutför KYC-verifieringen.

2

Köp eller sätt in USDE

Ta del av marknadens lägsta avgifter för handel med MEXC Spot

3

Tjäna USDE

Behåll USDE och tjäna daglig ränta.

Vad är Ethena USDe (USDE)？

Ethenas syntetiska dollar, USDe, syftar till att tillhandahålla en censurresistent, skalbar och stabil kryptoinbyggd lösning. Till skillnad från traditionella stablecoins som förlitar sig på fiatreserver, upprätthåller USDe en mjuk koppling till US-dollarn genom en deltasäkringsmekanism på derivatmarknaderna. USDe är helt uppbackad på kedjan med fullständig transparens och är fritt komponerbar över hela DeFi-ekosystemet.

Evenemangsregler

Deltagandekrav

Användare måste ha minst 0.1 USDE på sitt spotkonto för att delta i detta evenemang. Ingen manuell registrering, staking eller låsning krävs.

Ränteberäkning
  1. 1. Under den flexibla löptiden beräknar plattformen ränta baserat på timgenomsnittet av användarens Spot-konto USDE-saldo och den effektiva räntan.
  2. 2. Den effektiva räntan justeras dynamiskt baserat på intresset på kedjan och det totala innehavet för alla plattformsanvändare, med en maximal APR på upp till 5%.
  3. 3. Den faktiska räntesatsen framgår av ordersidan - Flexibelt sparande - Ränteuppgifter.
Ränteutdelning

Räntan börjar samlas när det genomsnittliga USDE-innehavet per timme på användarens Spot-konto når 0.1 USDE. Ränta löper från och med T+1 timme och den första ränteutbetalningen görs på T+1 dag. Räntan betalas ut dagligen till berättigade användares Spot-konton.

Användarbehörighet
  1. 1. Användare måste genomföra primary KYC-verifiering.
  2. 2. Underkonton är inte berättigade att delta.
  3. 3. Deltagarna måste följa MEXC:s användarvillkor. MEXC förbehåller sig rätten att diskvalificera användare som upptäcks delta i skadliga eller oärliga aktiviteter.
  4. 4. MEXC förbehåller sig rätten till slutlig tolkning av detta evenemang. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vårt kundserviceteam.