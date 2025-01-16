Ethenas syntetiska dollar, USDe, syftar till att tillhandahålla en censurresistent, skalbar och stabil kryptoinbyggd lösning. Till skillnad från traditionella stablecoins som förlitar sig på fiatreserver, upprätthåller USDe en mjuk koppling till US-dollarn genom en deltasäkringsmekanism på derivatmarknaderna. USDe är helt uppbackad på kedjan med fullständig transparens och är fritt komponerbar över hela DeFi-ekosystemet.