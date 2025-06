ZRO

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

RankNo.171

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)22,95%

Cirkulationsutbud110 000 000

Maxutbud1 000 000 000

Totalt utbud1 000 000 000

Cirkulationshastighet0.11%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin7.531013071068836,2024-12-06

Lägsta pris1.502846156115591,2025-03-11

Offentlig blockkedjaETH

