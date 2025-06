ZEN

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

NamnZEN

RankNo.274

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)151.22%

Cirkulationsutbud16,054,481.25

Maxutbud21,000,000

Totalt utbud16,054,481.25

Cirkulationshastighet0.7644%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin168.15416287,2021-05-08

Lägsta pris3.092439889907837,2017-07-31

Offentlig blockkedjaZEN

