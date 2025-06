ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

NamnZBCN

RankNo.113

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.30%

Cirkulationsutbud79,178,462,431.50189

Maxutbud100,000,000,000

Totalt utbud99,999,369,117.72859

Cirkulationshastighet0.7917%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.007105034498396647,2025-05-30

Lägsta pris0.000692135609811539,2024-08-05

Offentlig blockkedjaSOL

Sektor

Sociala medier

