XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

RankNo.681

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.08%

Cirkulationsutbud1,773,201,947.7114308

Maxutbud5,500,000,000

Totalt utbud1,773,201,947.7114308

Cirkulationshastighet0.3224%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.06942051775280159,2025-03-18

Lägsta pris0.016731905068022832,2025-05-30

Offentlig blockkedjaXPHERE

