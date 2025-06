WSM

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

NamnWSM

RankNo.1867

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud1,882,690,482.499461

Maxutbud2,000,000,000

Totalt utbud1,897,130,296.509461

Cirkulationshastighet0.9413%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.07971075055595898,2023-09-30

Lägsta pris0.000384323782852664,2025-01-30

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.