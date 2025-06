WNK

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

NamnWNK

RankNo.2054

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud5,497,693,555.123654

Maxutbud6,500,000,000

Totalt utbud6,497,693,555.123654

Cirkulationshastighet0.8457%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.043663118041887015,2022-01-04

Lägsta pris0.000111013062352955,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBASE

IntroduktionThe WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.