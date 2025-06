WNCG

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

RankNo.1052

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.69%

Cirkulationsutbud498,218,796.55

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud723,789,440

Cirkulationshastighet0.4982%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.85927372,2021-08-17

Lägsta pris0.016919518461443125,2025-04-09

Offentlig blockkedjaETH

