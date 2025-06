WLTH

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

NamnWLTH

RankNo.1521

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.04%

Cirkulationsutbud815,373,932.102307

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud983,563,859.362484

Cirkulationshastighet0.8153%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.21845549779906134,2024-07-22

Lägsta pris0.002104944606864166,2025-04-18

Offentlig blockkedjaBASE

IntroduktionCommon Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.