WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

NamnWING

RankNo.1901

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)11.10%

Cirkulationsutbud5,032,981.70998927

Maxutbud10,000,000

Totalt utbud7,638,124.86998927

Cirkulationshastighet0.5032%

Utgivningsdatum2020-09-15 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin140.806207937,2020-09-16

Lägsta pris0.17502777704024583,2025-05-31

Offentlig blockkedjaONT

IntroduktionWing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.