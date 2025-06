WAGMIGAMES

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

RankNo.1141

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud1,804,354,666,195

Maxutbud0

Totalt utbud2,200,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000037006097533114,2023-12-09

Lägsta pris0.000002194837186306,2022-09-21

Offentlig blockkedjaETH

