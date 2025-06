VEXT

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

NamnVEXT

RankNo.2314

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.06%

Cirkulationsutbud216,116,920.17000002

Maxutbud300,000,000

Totalt utbud300,000,000

Cirkulationshastighet0.7203%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.7169465101476871,2023-09-04

Lägsta pris0.001560568632281382,2025-05-31

Offentlig blockkedjaMATIC

IntroduktionVeloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.