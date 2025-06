VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

RankNo.313

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.08%

Cirkulationsutbud988,919,270

Maxutbud8,000,000,000

Totalt utbud7,290,287,942.2

Cirkulationshastighet0.1236%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.7954748678174979,2024-03-25

Lägsta pris0.034636160326987464,2025-02-03

Offentlig blockkedjaVENOM

