VELODROME

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

NamnVELODROME

RankNo.549

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.55%

Cirkulationsutbud915,202,511

Maxutbud∞

Totalt utbud2,102,204,464.570441

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.42450570475479027,2024-12-13

Lägsta pris0.005446333086879164,2022-07-03

Offentlig blockkedjaOP

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.