Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

RankNo.359

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.06%

Cirkulationsutbud946,093,647.3567802

Maxutbud4,000,000,000

Totalt utbud1,058,775,139.6426455

Cirkulationshastighet0.2365%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.6356173831858944,2024-12-20

Lägsta pris0.09604002216483022,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.