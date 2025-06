USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

NamnUSDC

RankNo.7

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0187%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)11.84%

Cirkulationsutbud60,978,453,655.23249

Maxutbud0

Totalt utbud60,978,453,655.23249

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2018-09-30 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades1 USDT

Högsta någonsin2.349556378332484,2021-11-16

Lägsta pris0.8774,2023-03-11

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.