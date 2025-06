TUP

TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io

NamnTUP

RankNo.2032

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)%0,72

Cirkulationsutbud105.371.800,26

Maxutbud191.998.848,874934

Totalt utbud191.998.848,874934

Cirkulationshastighet0.5488%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.03977343275915,2021-09-14

Lägsta pris0.00222312,2020-11-20

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionTenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.