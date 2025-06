TRU1

TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

NamnTRU1

RankNo.4576

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud0

Totalt utbud0

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2021-04-11 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.28765448,2021-05-02

Lägsta pris0.07112770232330422,2023-01-07

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionTrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.