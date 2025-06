TON

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

NamnTON

RankNo.18

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0023%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)14.76%

Cirkulationsutbud2,465,334,649.519917

Maxutbud∞

Totalt utbud5,131,273,510.875071

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin8.235022765920782,2024-06-15

Lägsta pris0.39061681567469,2021-09-20

Offentlig blockkedjaTONCOIN

IntroduktionApart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.