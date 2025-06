TKO

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

NamnTKO

RankNo.765

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.66%

Cirkulationsutbud168,667,248.13841677

Maxutbud500,000,000

Totalt utbud496,196,900.66

Cirkulationshastighet0.3373%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.98934755,2021-05-03

Lägsta pris0.11167922761680911,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

