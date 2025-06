TADA

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

RankNo.1551

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.02%

Cirkulationsutbud665,878,888

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.6658%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.48655235282912385,2024-02-22

Lägsta pris0.003464445899833761,2025-04-22

Offentlig blockkedjaEGLD

