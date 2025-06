SYL

The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

NamnSYL

RankNo.1935

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud7,728,437,006.830085

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud9,819,130,576

Cirkulationshastighet0.7728%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.01341343,2021-04-19

Lägsta pris0.0000911684627821,2025-04-20

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.