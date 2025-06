SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

NamnSUN

RankNo.143

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.15%

Cirkulationsutbud19,260,892,885.92874

Maxutbud19,900,730,000

Totalt utbud19,900,730,000

Cirkulationshastighet0.9678%

Utgivningsdatum2020-09-11 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.05435516929972846,2021-10-20

Lägsta pris0.0046319555547312,2022-11-14

Offentlig blockkedjaTRX

