STRM

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

NamnSTRM

RankNo.1662

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud1,492,629,682

Maxutbud3,041,407,378.956867

Totalt utbud3,041,407,378.956867

Cirkulationshastighet0.4907%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.29833616488197456,2022-05-06

Lägsta pris0.000502346011046426,2024-12-16

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

