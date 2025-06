SPX

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

NamnSPX

RankNo.77

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)4.06%

Cirkulationsutbud930,993,090.07

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud930,993,090.07

Cirkulationshastighet0.9309%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.7673256366431747,2025-01-19

Lägsta pris0.000002634158164523,2023-08-16

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.