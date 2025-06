SLP

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

NamnSLP

RankNo.484

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud41,107,354,417

Maxutbud∞

Totalt utbud41,107,354,417

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2021-07-12 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.41907081,2021-05-01

Lägsta pris0.001232707453797229,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

