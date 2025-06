SIN

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

NamnSIN

RankNo.1954

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.02%

Cirkulationsutbud790,944,168.6165829

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.7909%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.7442633227281465,2021-10-30

Lägsta pris0.001224907723315653,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionThe SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.